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Ольга Лебедева

NYT: США могут помочь украинцам ударить по Крыму

Мир

Правительство США взвешивает, предоставлять ли Украине возможности для нападения на стратегически важный Крымский полуостров. Обсуждения подчеркивают постепенный сдвиг среди официальных лиц США в сторону более агрессивной поддержки Киева, хотя Вашингтон и настаивает на том, что не стремится к конфронтации с Москвой.

NYT: США могут помочь украинцам ударить по Крыму

Так в среду со ссылкой на нескольких неназванных американских чиновников написала The New York Times, отметив, что "после нескольких месяцев колебаний" Белый дом теперь склоняется к мысли, что Украине может "понадобиться сила” для ударов вглубь российской территории, и конкретно "её военного оплота в Крыму".

"Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами использование поставляемого США оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, для возможного нанесения ударов по полуострову Крым, — говорится в материале. — Вашингтон пришел к выводу, что, если украинские военные сумеют показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах”.

По данным Times, несмотря на мощь военных баз Москвы на полуострове, где размещён, помимо прочего, российский Черноморский флот, Крым остается "главным объектом украинских боевых планов". Неясно, как именно Вашингтон надеется помочь атакам в регионе, но издание предположило, что решение о поставке Киеву боевых машин пехоты Bradley продемонстрировало готовность помочь Украине "перейти в наступление, в том числе нацелиться на Крым”.

"Наряду с войсковым транспортом, предоставленным Францией и Германией, военные машины могут стать авангардом бронетанковых сил, которые Украина может использовать в контрнаступлении этой зимой или весной”, — цитирует Times слова своих неназванных инсайдеров — "правительственных и независимых аналитиков”.

Планы планами, но…

Несмотря на то, что Times — не первая, кто говорит о том, что Белый дом якобы рассматривает возможность поддержки нападений на территории России, президент Джо Байден пока "держится" — отказывает украинским властям, когда они просят о ракетах большей дальности и тяжёлых боевых танках, которые могут быть использованы для дальних ударов. Он неоднократно объяснял это нежеланием спровоцировать "прямые военные действия с Москвой" и развязать ядерную войну. Но, судя по тому, что разговоров на эту тему на Западе становится всё больше, эти опасения, похоже, постепенно ослабевают.

"Страх эскалации изменился с самого начала”, — заявлял тоже неназванный источник в министерстве обороны США британской газете в декабре, предположив, что Пентагон "дал молчаливое одобрение дальним ударам Украины по целям на территории России”.

К слову, не далее, как вчера, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что США "не устанавливают никаких ограничений на украинские удары". Что это — завуалированное предупреждение о том, что такие удары планируются?

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша крым украина вашингтон
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