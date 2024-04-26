Сколько чашек чёрного чая можно выпивать в день: не вредите своему здоровью

В день можно пить чёрного чая не больше 3 чашек в день

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрный чай – один из самых популярных напитков. Но важно знать, сколько чашек можно выпивать в день, чтобы не было вреда для здоровья.

Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чёрный чай содержит фенолы, которые поглощают радиоактивные вещества и способствуют их выведению из организма. Кроме того, напиток препятствует образованию тромбов, нормализуя работу сердца, укрепляя стенки сосудов и улучшая кровообращение. Он содержит кофеин, поэтому помогает взбодриться по утрам.

Поскольку чёрный чай содержит много кофеина, который бодрит клетки мозга, он способствует повышению уровня кислорода. Это в свою очередь приводит к расширению сосудов, из-за чего низкое артериальное давление может быстро прийти в норму.

Однако при чрезмерном употреблении чай может спровоцировать негативные реакции в организме. В одной кружке черного чая содержится до 135 мг кофеина. Поэтому лучше выпивать не более 2-3 чашек чая в день. В противном случае может возникнуть избыток кофеина.

Людям, страдающим глаукомой, ни в коем случае нельзя пить черный чай, так как напиток повышает глазное давление.