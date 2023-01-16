Под Байденом опять качнулось кресло: импичмента требует политик-однопартиец

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки от демократической партии США Джеффри Янг обвинил действующего президента страны в совершении военных преступлений на Украине и в других странах, заявив, что Джозефу Байдену "следует объявить импичмент за проведение незаконной прокси-борьбы против России в бывшей советской республике".

"Я думаю, что Джо Байдену следует немедленно объявить импичмент за военные преступления в Украине, Йемене, Сирии, Ираке и т. д., — написал Янг в Twitter*. — Также за ведение незаконной прокси-войны против России на Украине. Все президенты США с 1945 года — военные преступники, включая Трампа".

Напомню, что Янг не в первый раз высказывается вразрез с руководящей линией собственной партии. Например, во время избирательной компании в Конгресс в прошлом он поклялся помочь предотвратить ядерную войну с Россией, разработав "разумный” мирный план урегулирования отношений с Москвой. А ещё он назвал киевский режим "нацистским марионеточным правительством”, высказался в духе того, что "ЦРУ должно быть уничтожено, потому что это худшая террористическая организация в современном мире".

Кто такой Янг

После того, как Янг выиграл праймериз демократической партии в Кентукки в мае, его партия отказалась поддержать его на ноябрьских всеобщих выборах против действующего конгрессмена-республиканца Энди Барра. Он стал "белой вороной" в среде однопартийцев, регулярно высказывая не совпадающее с общим мнение: обвинял Байдена в безрассудном провоцировании Китая, незаконном размещении войск в Сирии и Ираке и в том, что он сделал США уязвимыми для нападения, став "соучастником войны”, встав на сторону Украины против России.

Менее чем через неделю после промежуточных выборов в Конгресс 66-летний Янг, который называет себя "мирным демократом", объявил о своей кандидатуре на пост губернатора штата Кентукки (выборы там пройдут в 2023 году). Он попытается сместить действующего губернатора-демократа Энди Бешира, которого ранее назвал "преступником, которому еще не предъявлено обвинение".

Янг считает конфликт на Украине "проигранным делом для США и НАТО" и обвиняет администрацию Байдена в том, что она отклонила мирное предложение Москвы в декабре 2021 года:

"Россия никак не может проиграть эту войну, и Украина и НАТО никак не могут ее выиграть", — сказал он на прошлой неделе.

Янг — первая ласточка. И вот почему

Сейчас мир, в этом уже почти ни у кого нет сомнений, наблюдает за агонией американской политической системы.

Последний пример (весьма наглядный, кстати): начато разбирательство в деле неправомерного хранения секретной документации времен вице — президентства Байдена. Напомню, бумаги с грифом "секретно" и "совершенно секретно" нашли у хозяина Белого дома в местах, где их в принципе не должно было быть.

По-хорошему за хранение секретных файлов вместе с документами, содержащими информацию ограниченного доступа, Байдену могло бы светить 10 лет тюрьмы. Но, весьма похоже, ничего подобного не случится: пошумят, да и спустят на тормозах, ведь американский Минюст полностью подконтролен байденовской администрации. Что же касается прессы, то она — никаких сомнений — расскажет американцам, что "всё по закону".

Получается, что в условиях новой демократии по-штатовски призывы и требования, подобные озвученным Янгом, теперь будут появляться регулярно — уж больно хайповая тема, аккурат для предвыборного ажиотажа. Думается, некоторые американские популисты не преминут использовать её для пиара.

На деле же, скорее всего, никакого импичмента резко сдавшему пожилому президенту не грозит.

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* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года