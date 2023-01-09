Daily Mail: Минюст не отдаёт 400 страниц о коррупции Байденов

Министерство юстиции США не даёт доступа к документам, компрометирующим семейство Байденов. Запрос на информацию о деловых связях Байденов в прошлом году подал американский юрист Кевис Эванс.

Речь идёт о четырёхстах страницах конфиденциальных документов о сделках сына и брата президента США Хантера Байдена и Джима Байдена с Китаем, Россией и Украиной. Эванс запросил материалы в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). В итоге документы так и не были предоставлены, и Эванс подал в суд на министерство, пишет Daily Mail.

Напомним, прокурор минюста Дэвид Вайс в настоящее время рассматривает уголовное дело против Хантера Байдена. Сын президента подозревается в отмывании денег, незаконном лоббировании и налоговых преступлениях в связи с зарубежными деловыми операциями.

Остальные прегрешения Хантера можно оставить за кадром, но им счёт уже давно потерян.

Интерес представляют документы, проливающие свет на его взаимодействия с Украиной. Там размах деятельности впечатлял ещё до начала СВО. Помимо документов министерства, в природе существуют и другие источники информации о происходящем.

Национальное управление архивов и документации готовится опубликовать сотни внутренних документов Белого дома о работе Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma.

За свою работу в совете директоров Хантер получал 83000 долларов в месяц. Что можно было делать мажору от правительства на такие деньги в нищей стране — остаётся только догадываться, жизнь куда круче любых представлений о ней.

Теоретически администрация Байдена в состоянии закрыть этот безумный компромат от общественности до 2029 года. Существует юридический прецедент в отношении заявлений подобных заявлению Эванса, поскольку обнародование этих документов якобы может нанести ущерб национальной безопасности.

Со своей стороны, Эванс считает, что после признания их наличия минюсту будет сложно чем-то мотивировать отказ предъявлять эти документы. Но логика рассуждений государственных мужей работает только на их интересы — причём, везде.

Проблема в том, считает юрист, что Закон о свободе информации стал беззубым. В США каждый первый в курсе, что Байден имел коррупционные связи с Китаем и был автором многомиллионной сделки. Китайские партнёры вложили 10 миллионов долларов в их совместное предприятие.

Уже опубликованные электронные письма — такие, как письмо 2017 года от одного из деловых партнёров Хантера, Джеймса Гиллиара, в котором говорится, что Хантер будет владеть 10% акций в сделке от имени "Большого Дяди" — говорят сами за себя.