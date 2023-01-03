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Ольга Лебедева

Поиздержавшиеся спонсоры Украины ждут "отдачи от инвестиций", но Киев "включил дурачка"

Мир

Западные спонсоры Украины ждут от президента страны Владимира Зеленского ни много, ни мало, а "возврата инвестиций". И теперь он вынужден будет, дабы не лишиться поддержки, "имитировать успехи в конфликте с Россией".

Поиздержавшиеся спонсоры Украины ждут "отдачи от инвестиций", но Киев "включил дурачка"

Так считает британский журналист Марк Галеотти. Своим мнением он поделился в статье, опубликованной изданием The Times.

"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", — пишет Галеотти, отмечая, что "спонсоры" в 2023-ем году могут отказаться от финансирования проекта под названием "украинское государство", поскольку страны Запада уже изрядно истощили свои ресурсы, помогая Киеву.

Аналогичное мнение высказал и другой западный журналист — обозреватель CNN Ник Пейтон Уолш:

"Страны НАТО могут потерять терпение из-за поставок оружия Украине и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире".

"Мы тут за вас кровь проливаем"

Сейчас власти Киева, прекрасно понимающие, в какую "копеечку" влетает спонсорам помощь Незалежной, начинают активнее разыгрывать карту "мы тут за вас воюем, будьте добры оплачивать наши расходы". Её из рукава достал украинский лидер во время своего декабрьского визита в Вашингтон.

Напомню, что, выступая в Конгрессе США 21 декабря Зеленский сказал, что "борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки”.

Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США
Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США

"Нет успехов, не будет денег"

Бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в декабре заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если "Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя".

То есть, одной риторики и артистической харизмы, которыми бывший актёр завоёвывал сердца западных политиков и деловых людей, уже мало. Теперь, утверждает Марк Галеотти, Зеленскому придётся "на практике демонстрировать своим инвесторам успехи на поле боя", то есть, показать "отдачу от их инвестиций”.

"Без денег взятки гладки"

В вечернем обращении к народу 2 января президент Украины сообщил, что за первые два дня 2023 года украинскими системами ПВО сбито уже более 80 иранских дронов-"шахидов" (отчитался об успехе), но предупредил, что в ближайшие дни возможны новые атаки — у РФ, по его словам, "есть планы длительной атаки "шахидами" для истощения украинской ПВО, энергетики и людей".

А чтобы этого не произошло, главком ВСУ Валерий Залужный огласил очередной список "необходимого для модернизации армии и победы вооружения":

"300 танков, 600-700 единиц другой бронетехники и 500 артиллерийских орудий".

Вот так, простенько и без лишних реверансов: если вам нужна наша победа, то будьте добры ещё раскошелиться.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы валерий залужный владимир зеленский
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