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Ольга Лебедева

Европа и США движутся к торговой войне. Идейный вдохновитель — Макрон

Экономика

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо разработать и начать внедрять стратегию "сделано в Европе", направленную на противодействие политике США.

Европа и США движутся к торговой войне. Идейный вдохновитель — Макрон

Французскому лидеру понадобилось четыре месяца, чтобы понять — решение Соединенных Штатов принять Закон о снижении инфляции 2022 года, благоприятствующий экономике США, может губительно сказаться на экономике Евросоюза. Впрочем, к такому выводу пришёл не один Макрон — многие политики ЕС, анализируя политику Вашингтона в конфликте на Украине, теперь уверены, что у США только одна цель: их собственное экономическое, военное и политическое превосходство над Россией. А все союзники на деле — просто рабочие лошадки. Ну или инструменты.

"Пора подумать о себе"

К слову, о том, что странам Евросоюза пора бы уже подумать о мерах восстановления собственных экономик, президент Франции говорил ещё год назад. И тоже в январе. Тогда, на встрече с премьер-министром Королевства Швеция Ульфом Кристерссоном, он сказал:

"Нам (Евросоюзу) нужна стратегия "сделано в Европе", чтобы мы могли дать свой собственный ответ на политику перемен, перестать ориентироваться на волюнтаристскую политику американцев".

Тогда призыв Макрона касался восстановлению европейских экономик после коронавирусных локдаунов. И вот, спустя год, он снова поднимает этот вопрос, поскольку дела финансовые у членов ЕС стали ещё хуже, потому что теперь угрозой стал "центр принятия решений", расположенный за океаном.

Французский лидер теперь настаивает, что появилась необходимость защищать "ткани европейской промышленной сети" — для создания рабочих мест, повышения конкурентоспособности и производства чистой энергии.

Европа и США движутся к торговой войне

Французский Telegram — канал "Континентальный наблюдатель" (Observateur Continental), позиционирующий себя, как "платформу, предназначенную для обозревателей и аналитиков из разных стран мира", считает, что вышеупомянутый американский Закон о снижении инфляции на 2022 год стал причиной раскола между Вашингтоном и европейскими лидерами.

Напомню, этот Закон направлен на сдерживание инфляции в США за счет сокращения дефицита, сокращения расходов, инвестирования в производство энергии внутри страны при одновременном продвижении экологически чистой энергии, создание новых рабочих мест.

Президент Франции и другие европейские лидеры недовольны, потому что проводить все перечисленные мероприятия американские коллеги намерены способами, которые негативно скажутся на экономиках Евросоюза.

Об этом, к примеру, заявлял депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман:

"Закон "О снижении инфляции" 2022 года включает в себя значительные налоговые послабления для ряда секторов, нарушает правила ВТО и создаёт неблагоприятные конкурентные условия для европейских производителей, стремящихся экспортировать продукцию в США".

Европарламентарий поинтересовался, как Европейская комиссия собирается поддержать промышленность в Евросоюзе. Внятного ответа не получил. Хотя в Брюсселе не могут не понимать, что рост цен на энергоносители и социальное недовольство населения — только начало проблем.

"Учитывая, что отношения с Соединенными Штатами занимают значительную часть европейской повестки дня (как показали события на Украине, ЕС пока покорно следует за "вожаком"), Закон о снижении инфляции — обширный план субсидирования американкой промышленности, вызывает опасения по поводу его воздействия на европейскую экономику", — предупреждает сайт Touteleurope.

Именно об этом говорит и Эммануэль Макрон, настаивая на необходимости обсудить возможные последствия "такой конкуренции для европейской промышленности" на Европейском совете 9-10 февраля. Touteleurope уточняет, что также по инициативе Франции там будет обсуждаться некий новый Европейский закон "благоприятствующий национальным компаниям", который будет финансироваться европейским суверенным фондом благосостояния. Сейчас его проект разрабатывает французское правительство.

"Нам нужен европейский закон о закупках, как и американцам, мы должны зарезервировать наши субсидии за нашими европейскими производителями, — заявил Эммануэль Макрон, добавив: — У вас есть Китай, который защищает свою промышленность, Соединенные Штаты, которые защищают свою промышленность, и Европа, которая является домом открытых дверей".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Темы сша европа франция евросоюз экономика эммануэль макрон
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