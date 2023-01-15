Небензя: У России есть чёткий план развязки конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть завершен либо дипломатическими, либо военными средствами, но только после того, как Москва достигнет своих целей.

С таким заявлением на брифинге в Совете Безопасности ООН выступил постпред РФ Василий Небензя, комментируя возможный вариант прекращения боевых действий на территории Незалежной:

"Возможность урегулировать конфликт появится только тогда, когда Украина перестанет представлять угрозу для России и дискриминировать русскоязычных украинцев”, — сказал он.

Небензя отметил, что "если этот результат может быть достигнут путем переговоров, мы готовы к такому сценарию. Если нет, то наши задачи будут достигнуты военными средствами”.

Дипломат повторил, что Россия борется не против украинского народа, а исключительно против "преступного националистического режима, который пришел к власти в 2014 году” после государственного переворота в Киеве:

"Новое украинское руководство пытается очистить страну от всего, что связано с Россией, и прославить пособников нацистов. <…> Киевский режим и его наиболее оголтелые покровители вообще забыли значение слова "мир" — неслучайно ведь Евросоюз финансирует поставки вооружения Киеву через "Европейский фонд мира", даже не задумываясь о том, насколько кощунственно это звучит и выглядит. <…> Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач".

Однако, по словам постпреда, "для Украины все могло закончиться по-другому”, если бы Киев выполнил ныне переставшие действовать Минские соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах "в попытке проложить путь к миру путем предоставления Донецкой и Луганской Народным Республикам особого статуса в составе украинского государства".

Напомню, что, как ранее подтвердили экс-канцлер ФРГ и экс-президент Франции, ни нынешний президент Украины Владимир Зеленский, ни его предшественники, ни Франция и Германия, которые принимали участие в переговорах по Минским соглашениям и выступали в качестве гарантов, никогда не собирались выполнять этот план. Этот дипломатический процесс служил лишь "дымовой завесой", прикрывшись которой они тайно вооружали Украину против России.

Признания Меркель и Олланда вызвали бурю негодования в Москве, а российские официальные лица назвали их "формализацией предательства”. Но никого на Западе это не смутило, судя по тому, что взятая однажды за основу стратегия продолжает реализовываться.

Киев и ЕС предали договор, а виновницей выставляют Россию

В декабре Украина выдвинула идею "Глобального мирного саммита”, основанного на "формуле мира” Зеленского, одной из составляющей которой было требование, чтобы Россия вывела свои войска со всех территорий, на которые претендует Киев.

Москва отклонила этот план как игнорирующий новый статус Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей и Крыма как части России.

Теперь у Киева новая "придумка":

он хочет 24 февраля (в годовщину начала СВО) провести "мирный саммит" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но без участия Москвы.

Издание AP буквально вчера рассказало о намерении украинского президента Зеленского "посетить" Нью-Йорк в феврале, "чтобы выступить на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи из 193 членов накануне первой годовщины вторжения России 24 февраля в его страну, если позволит ситуация с безопасностью".

Украина хотела бы принятия двух резолюций Генассамблеи ООН, одна из которых поддержит "украинскую формулу мира из 10 пунктов, включающую восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск", а другая — "учредит трибунал для судебного преследования за преступления агрессии".

"После принятия резолюций Генассамблеи ООН или проведения предложенного саммита могут быть начаты переговоры о мире", — цитирует АР заявление замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.

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