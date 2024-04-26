Финансовый крах Жасмин: миллионы рублей ушли в минус из-за продюсирования

В 2023 году певица Сара Шор, выступающая под псевдонимом Жасмин, понесла значительные финансовые потери в своем продюсерском центре, который ушел в минус на 5,8 миллиона рублей при общей выручке в 6,8 миллиона рублей.
Эта информация была опубликована в Telegram-канале «Звездач». Несмотря на финансовые трудности в бизнесе, Жасмин продолжала тратить средства на личные события, в частности, на свадьбу своего старшего сына Михаила Семендуева, стоимость которой превысила 10 миллионов рублей.
Михаил женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян, и на свадьбе присутствовали внушительные роскошь и традиционное великолепие.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.