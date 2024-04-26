Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший топ-менеджер Tesla продал акции на сумму более 180 миллионов долларов
Турагент рассказал, как выбрать самое лучшее место в самолете
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Эксперт Филиппов: счастье в повседневности и общение продлевают жизнь
Актрисы, которые ушли в монастырь
Говорим о температуре для здоровой рассады
Секреты молодости: привычки, которые замедляют старение по советам дерматолога
В день можно пить чёрного чая не больше 3 чашек в день
Перед сезоном шашлыков: четыре совета по маринованию мяса
Финансовый крах Жасмин: миллионы рублей ушли в минус из-за продюсирования

Жасмин потерпела финансовые убытки в своем продюсерском центре

0:48
Шоу-бизнес

В 2023 году певица Сара Шор, выступающая под псевдонимом Жасмин, понесла значительные финансовые потери в своем продюсерском центре, который ушел в минус на 5,8 миллиона рублей при общей выручке в 6,8 миллиона рублей.

Жасмин потерпела финансовые убытки в своем продюсерском центре
Фото: инстаграм аккаунт Сары Шор

Эта информация была опубликована в Telegram-канале «Звездач». Несмотря на финансовые трудности в бизнесе, Жасмин продолжала тратить средства на личные события, в частности, на свадьбу своего старшего сына Михаила Семендуева, стоимость которой превысила 10 миллионов рублей.

Михаил женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян, и на свадьбе присутствовали внушительные роскошь и традиционное великолепие.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Последние материалы
Безопасные тренировки на втором триместре беременности
Daimler Truck сталкивается с угрозой забастовки в США
Врач-инфекционист рассказал, как не заразиться малярией в Африке
Подсказки по уходу за кожей после пребывания на солнце — не забывайте об этом
Врач рассказал об опасном осложнении мочекаменной болезни
Страховщики вкладов и про себя самих не забыли: цена вопроса 364 млн. рублей
Ветеринары ответили, что делать, если кот начал есть комнатные растения
Жареная картошка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям
Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело
Говорим о посадках на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников