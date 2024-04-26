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Какие продукты превратятся в яд для вашей собаки: даже не думайте давать их питомцу

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

1:09
Зоосфера » Собаки

Многие ошибочно полагают, что собаки могут есть всё подряд, ведь их желудок кажется способным переварить любую пищу.

Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Тем не менее, существуют продукты, которые могут серьезно навредить здоровью вашего питомца.

Поэтому лучше держать их подальше от собаки.

Какие же три продукта являются наиболее опасными?

Все продукты, содержащие какао-бобы

Это, пожалуй, самый рискованный вариант для собак. Любой продукт с какао может быть смертельно опасен для животных.

Даже малое количество какао или шоколада может вызвать серьезное повреждение внутренних органов.

Виноград

Если вы увлекаетесь виноградом, постарайтесь хранить его там, где ваша собака не сможет дотянуться. То же касается и изюма, подчеркивают специалисты.

Эти продукты могут негативно сказаться на функции почек животного.

Алкогольные напитки

Важно помнить, что даже небольшая доза алкоголя может стать для собаки смертельной. В первую очередь страдает нервная система.

Затем могут быстро развиться проблемы с дыханием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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