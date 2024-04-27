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Тренировка, которая поможет вам быстро избавиться от жира на шее за неделю

Небольшая тренировка по подтягиванию шеи

Спорт

Жир на шее, возникающий в результате ожирения и набора веса, может привести к появлению второго подбородка. Это проблема, которая беспокоит многих людей. Однако беспокоиться не о чем, потому что мы здесь для того, чтобы порекомендовать серию упражнений, которые помогут уменьшить жировые отложения на шее.

Небольшая тренировка по подтягиванию шеи
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вам интересно, как избавиться от жира на шее, вот несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут вам в этом.

Продувка воздухом.

  • Сядьте прямо на стуле.
  • Надуйте щеки, делая глубокий вдох.
  • Начните перемещать воздух от одной щеки к другой.
  • Повторяйте процедуру в течение 10 — 15 секунд.
  • Аккуратно выпускайте воздух и повторяйте 2 — 3 раза в день.

Жевательная резинка.

Жевательная резинка может задействовать мышцы лица и челюсти, что может помочь привести в тонус мышцы лица и челюсти и уменьшить жировые отложения на шее. Вам всегда следует выбирать жевательную резинку без сахара, поскольку избыточное потребление сахара может быть связано с увеличением веса. Избегайте длительного пережевывания, так как это может вызвать напряжение челюстей.

Рыбья мордочка.

  • Втяните немного воздуха в щеки, чтобы придать лицу рыбообразный вид
    Улыбайтесь, сохраняя щеки в таком состоянии.
  • Задержите дыхание на несколько секунд, затем выпустите воздух.
  • Повторите несколько раз.

Шея скользит.

  • Встаньте прямо или сядьте на стул.
  • Плавно поверните шею влево, расправив плечи.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в обычное положение.
  • Теперь повторите для правой стороны.
  • Повторите это несколько раз.

Вытяжение шеи.

  • Лягте на ровный пол, согнув ноги под углом 60 градусов.
  • Соедините пальцы и осторожно положите руки на голову.
  • Поднимите голову, оказывая шее сопротивление.
  • Удерживайте эту растяжку в течение нескольких секунд, затем отпустите.

Вращение шеи.

  • Сядьте на стул, затем поверните голову по часовой стрелке, держа плечи прямыми.
  • Повторите процесс против часовой стрелки.
  • Вы можете поворачивать голову примерно по 15 — 20 раз в каждую сторону.

Открывать / закрывать рот.

  • Сидите или стойте нормально.
  • Откройте рот как можно шире, затем закройте его.
  • Вы должны почувствовать напряжение в мышцах шеи.
  • Повторяйте этот процесс столько раз, сколько сможете.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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