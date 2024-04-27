Тренировка, которая поможет вам быстро избавиться от жира на шее за неделю

Небольшая тренировка по подтягиванию шеи

Жир на шее, возникающий в результате ожирения и набора веса, может привести к появлению второго подбородка. Это проблема, которая беспокоит многих людей. Однако беспокоиться не о чем, потому что мы здесь для того, чтобы порекомендовать серию упражнений, которые помогут уменьшить жировые отложения на шее.

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Если вам интересно, как избавиться от жира на шее, вот несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут вам в этом.

Продувка воздухом.

Сядьте прямо на стуле.

Надуйте щеки, делая глубокий вдох.

Начните перемещать воздух от одной щеки к другой.

Повторяйте процедуру в течение 10 — 15 секунд.

Аккуратно выпускайте воздух и повторяйте 2 — 3 раза в день.

Жевательная резинка.

Жевательная резинка может задействовать мышцы лица и челюсти, что может помочь привести в тонус мышцы лица и челюсти и уменьшить жировые отложения на шее. Вам всегда следует выбирать жевательную резинку без сахара, поскольку избыточное потребление сахара может быть связано с увеличением веса. Избегайте длительного пережевывания, так как это может вызвать напряжение челюстей.

Рыбья мордочка.

Втяните немного воздуха в щеки, чтобы придать лицу рыбообразный вид

Улыбайтесь, сохраняя щеки в таком состоянии.

Улыбайтесь, сохраняя щеки в таком состоянии. Задержите дыхание на несколько секунд, затем выпустите воздух.

Повторите несколько раз.

Шея скользит.

Встаньте прямо или сядьте на стул.

Плавно поверните шею влево, расправив плечи.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в обычное положение.

Теперь повторите для правой стороны.

Повторите это несколько раз.

Вытяжение шеи.

Лягте на ровный пол, согнув ноги под углом 60 градусов.

Соедините пальцы и осторожно положите руки на голову.

Поднимите голову, оказывая шее сопротивление.

Удерживайте эту растяжку в течение нескольких секунд, затем отпустите.

Вращение шеи.

Сядьте на стул, затем поверните голову по часовой стрелке, держа плечи прямыми.

Повторите процесс против часовой стрелки.

Вы можете поворачивать голову примерно по 15 — 20 раз в каждую сторону.

Открывать / закрывать рот.

Сидите или стойте нормально.

Откройте рот как можно шире, затем закройте его.

Вы должны почувствовать напряжение в мышцах шеи.

Повторяйте этот процесс столько раз, сколько сможете.