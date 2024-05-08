Жареные пирожки с начинкой из фасоли: ароматная постная начинка с обжаренным луком

Жареные пирожки с фасолью: ароматная постная начинка с луком

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам сделать вкусные жареные пирожки с мягкой постной начинкой, которая готовится с использованием сухой фасоли.

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— Сухая фасоль — 250 г,

— Вода — 300 мл + для замачивания и варки,

— Растительное масло — 160 мл,

— Лук репчатый — 1 шт.,

— Соль — по вкусу,

— Перец чёрный молотый — по вкусу,

— Быстродействующие дрожжи — 5 г,

— Сахар — 20 г,

— Мука — 500 г + для посыпки.

Приготовление:

Переберите фасоль, затем выложите её в кастрюлю и полностью залейте водой. Дайте фасоли замачиваться в течение 1 часа. Промойте фасоль и залейте чистой водой. Варите на слабом огне около 1 часа, пока фасоль не станет мягкой. Откиньте фасоль на сито, чтобы удалить излишнюю влагу. В сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Пюрируйте отваренную фасоль толкушкой или с помощью блендера. Добавьте обжаренный лук, соль и перец. Перемешайте и остудите начинку. Соедините воду, 75 мл масла, дрожжи и сахар в большой миске. Добавьте 1 чайную ложку соли и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте больше или меньше муки, чтобы получить подходящую консистенцию теста. Накройте миску с тестом и оставьте при комнатной температуре на примерно 1 час, пока тесто не удвоится в размере. Разделите тесто на одинаковые шарики. Раскатайте каждый шарик на поверхности, посыпанной мукой, чтобы получить лепешки. В центр каждой лепешки выложите немного начинки и аккуратно залепите края, чтобы сформировать пирожки. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом. Обжаривайте пирожки до румяности, по 3-4 минуты с каждой стороны.

Теперь у вас есть готовые пирожки с фасолью! Вы можете подавать их горячими или остудить и наслаждаться как закуской или основным блюдом.