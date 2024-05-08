Жареные пирожки с начинкой из фасоли: ароматная постная начинка с обжаренным луком

Мы предлагаем вам сделать вкусные жареные пирожки с мягкой постной начинкой, которая готовится с использованием сухой фасоли.
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Количество порций: 4
Ингредиенты:
— Сухая фасоль — 250 г,
— Вода — 300 мл + для замачивания и варки,
— Растительное масло — 160 мл,
— Лук репчатый — 1 шт.,
— Соль — по вкусу,
— Перец чёрный молотый — по вкусу,
— Быстродействующие дрожжи — 5 г,
— Сахар — 20 г,
— Мука — 500 г + для посыпки.
Приготовление:
Переберите фасоль, затем выложите её в кастрюлю и полностью залейте водой. Дайте фасоли замачиваться в течение 1 часа.
Промойте фасоль и залейте чистой водой. Варите на слабом огне около 1 часа, пока фасоль не станет мягкой. Откиньте фасоль на сито, чтобы удалить излишнюю влагу.
В сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета.
Пюрируйте отваренную фасоль толкушкой или с помощью блендера. Добавьте обжаренный лук, соль и перец. Перемешайте и остудите начинку.
Соедините воду, 75 мл масла, дрожжи и сахар в большой миске. Добавьте 1 чайную ложку соли и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте больше или меньше муки, чтобы получить подходящую консистенцию теста.
Накройте миску с тестом и оставьте при комнатной температуре на примерно 1 час, пока тесто не удвоится в размере.
Разделите тесто на одинаковые шарики. Раскатайте каждый шарик на поверхности, посыпанной мукой, чтобы получить лепешки. В центр каждой лепешки выложите немного начинки и аккуратно залепите края, чтобы сформировать пирожки.
Разогрейте сковороду с оставшимся маслом. Обжаривайте пирожки до румяности, по 3-4 минуты с каждой стороны.
Теперь у вас есть готовые пирожки с фасолью! Вы можете подавать их горячими или остудить и наслаждаться как закуской или основным блюдом.