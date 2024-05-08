Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую, назвав ее "попрошайкой"
CM: разработана новая технология производства сверхчистого кремния
Toyota прогнозирует 20% снижение прибыли из-за инвестиций в стратегию
Названы напитки, которые помогут отказаться от кофе
Кинолог Голубев рассказал, сколько воды нужно собаке
Страхование от киберрисков: что это такое и зачем оно нужно?
Хоста - любимица многих садоводов
Как выбрать цвета одежды, соответствующие оттенку кожи: советы от экспертов
Фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от гормонального живота
Жареные пирожки с начинкой из фасоли: ароматная постная начинка с обжаренным луком

Жареные пирожки с фасолью: ароматная постная начинка с луком

2:18
Еда

Мы предлагаем вам сделать вкусные жареные пирожки с мягкой постной начинкой, которая готовится с использованием сухой фасоли.

Жареные пирожки с фасолью: ароматная постная начинка с луком
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— Сухая фасоль — 250 г,

— Вода — 300 мл + для замачивания и варки,

— Растительное масло — 160 мл,

— Лук репчатый — 1 шт.,

— Соль — по вкусу,

— Перец чёрный молотый — по вкусу,

— Быстродействующие дрожжи — 5 г,

— Сахар — 20 г,

— Мука — 500 г + для посыпки.

Приготовление:

  1. Переберите фасоль, затем выложите её в кастрюлю и полностью залейте водой. Дайте фасоли замачиваться в течение 1 часа.
  2. Промойте фасоль и залейте чистой водой. Варите на слабом огне около 1 часа, пока фасоль не станет мягкой. Откиньте фасоль на сито, чтобы удалить излишнюю влагу.
  3. В сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета.
  4. Пюрируйте отваренную фасоль толкушкой или с помощью блендера. Добавьте обжаренный лук, соль и перец. Перемешайте и остудите начинку.
  5. Соедините воду, 75 мл масла, дрожжи и сахар в большой миске. Добавьте 1 чайную ложку соли и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте больше или меньше муки, чтобы получить подходящую консистенцию теста.
  6. Накройте миску с тестом и оставьте при комнатной температуре на примерно 1 час, пока тесто не удвоится в размере.
  7. Разделите тесто на одинаковые шарики. Раскатайте каждый шарик на поверхности, посыпанной мукой, чтобы получить лепешки. В центр каждой лепешки выложите немного начинки и аккуратно залепите края, чтобы сформировать пирожки.
  8. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом. Обжаривайте пирожки до румяности, по 3-4 минуты с каждой стороны.

Теперь у вас есть готовые пирожки с фасолью! Вы можете подавать их горячими или остудить и наслаждаться как закуской или основным блюдом.

ПИРОЖКИ С ФАСОЛЬЮ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Последние материалы
CM: разработана новая технология производства сверхчистого кремния
Toyota прогнозирует 20% снижение прибыли из-за инвестиций в стратегию
Названы напитки, которые помогут отказаться от кофе
Кинолог Голубев рассказал, сколько воды нужно собаке
Страхование от киберрисков: что это такое и зачем оно нужно?
Хоста - любимица многих садоводов
Жареные пирожки с фасолью: ароматная постная начинка с луком
Как выбрать цвета одежды, соответствующие оттенку кожи: советы от экспертов
Фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от гормонального живота
Русские не понимают эти 5 продуктов, которые нравятся туркам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников