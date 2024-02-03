Жареные пирожки с картофелем и шампиньонами на простом пельменном тесте

Жареные пирожки с картофелем и шампиньонами: обычное пельменное тесто, отменный вкус

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные и ароматные жареные пирожки с картофелем и шампиньонами — это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться прекрасным вкусом и приготовить что-то особенное. Рассказываем подробнее, как приготовить это несложное, но вкусное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500-700 г муки

— 1 чайная ложка соли

— 1 яйцо

— 400 г картофеля

— 1 луковица

— 0,5 кг шампиньонов

— Соль, смесь перцев по вкусу

— Растительное масло для жарки

Приготовление

1. Начнём с приготовления теста. В широкой миске просейте 500-700 грамм муки и добавьте в нее чайную ложку соли. После этого сделайте углубление в центре муки и добавьте одно яйцо. Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно вливая воду. Замесите крутое и гладкое тесто, вымешивая его несколько минут. Затем сформируйте шар из теста, накройте его полотенцем и дайте тесту отдохнуть.

2. Время заняться начинкой. Сварите 400 граммов картофеля до готовности и разомните его в пюре. Мелко нарежьте одну луковицу и полукруглые шампиньоны (0,5 кг). На разогретой сковороде обжарьте лук и грибы до мягкости. Затем смешайте обжаренные ингредиенты с картофельным пюре, приправьте солью и смесью перцев по своему вкусу.

3. Теперь вернёмся к тесту. Раскатайте шарики теста в небольшие лепешки и положите часть начинки на одну сторону. Закройте тесто, чтобы образовать пирожок в форме чебурека.

4. Возьмите сковороду и разогрейте на ней растительное масло. Обжарьте пирожки поочередно со всех сторон до золотистой корочки.

5. Подавайте готовые пирожки с картофелем и шампиньонами горячими и наслаждайтесь их аппетитным вкусом!

Это отличный вариант для перекуса или легкого обеда.

Источник: RussianFood. com