Жареные пирожки с картофелем и шампиньонами на простом пельменном тесте

Вкусные и ароматные жареные пирожки с картофелем и шампиньонами — это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться прекрасным вкусом и приготовить что-то особенное. Рассказываем подробнее, как приготовить это несложное, но вкусное блюдо.
Ингредиенты:
— 500-700 г муки
— 1 чайная ложка соли
— 1 яйцо
— 400 г картофеля
— 1 луковица
— 0,5 кг шампиньонов
— Соль, смесь перцев по вкусу
— Растительное масло для жарки
Приготовление
1. Начнём с приготовления теста. В широкой миске просейте 500-700 грамм муки и добавьте в нее чайную ложку соли. После этого сделайте углубление в центре муки и добавьте одно яйцо. Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно вливая воду. Замесите крутое и гладкое тесто, вымешивая его несколько минут. Затем сформируйте шар из теста, накройте его полотенцем и дайте тесту отдохнуть.
2. Время заняться начинкой. Сварите 400 граммов картофеля до готовности и разомните его в пюре. Мелко нарежьте одну луковицу и полукруглые шампиньоны (0,5 кг). На разогретой сковороде обжарьте лук и грибы до мягкости. Затем смешайте обжаренные ингредиенты с картофельным пюре, приправьте солью и смесью перцев по своему вкусу.
3. Теперь вернёмся к тесту. Раскатайте шарики теста в небольшие лепешки и положите часть начинки на одну сторону. Закройте тесто, чтобы образовать пирожок в форме чебурека.
4. Возьмите сковороду и разогрейте на ней растительное масло. Обжарьте пирожки поочередно со всех сторон до золотистой корочки.
5. Подавайте готовые пирожки с картофелем и шампиньонами горячими и наслаждайтесь их аппетитным вкусом!
Это отличный вариант для перекуса или легкого обеда.
Источник: RussianFood. com
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.