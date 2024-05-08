Фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от гормонального живота

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Фитнес-инструктор объяснил, что нужно делать, чтобы убрать гормональный живот.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он появляется по нескольким причинам.

Во-первых, это может быть из-за недостаточной активности щитовидной железы. В таком случае гормоны, которые регулируют обменные процессы, вырабатываются в малом количестве. Один из симптомов заболевания — как раз увеличение веса.

Во-вторых, из-за хронического стресса, когда выбрасывается много гормона кортизола.

В-третьих, нарушение в работе лептина, тестостерона и эстрогена может повлиять на образование гормонального живота, пишет "СЭ".

Чтобы убрать его, нужно устранить основную причину, если она есть. При наличии каких-либо заболеваний, нарушении уровня гормонов нужно пойти к врачу. Однако и сочетание правильного питания и физических упражнений поможет уменьшить объем талии.

Фитнес-тренер Александр Карпов подобрал наиболее эффективные упражнения для мышц живота: обратные сгибания; "книжка", или "складка"; подъемы ног в упоре на брусьях или в петлях Береша.