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Каждому по жилью: как изменится жилищный стандарт в России к 2030 и 2036 годам

Путин поручил обеспечить каждого человека 33 кв.м жилья к 2030 году

2:18
Недвижимость

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить каждого гражданина жильем не менее 33 кв. м, а к 2036 году — не менее 38 кв. м. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале Кремля.

Путин поручил обеспечить каждого человека 33 кв.м жилья к 2030 году
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Максим Ельцов, глава компании "ПИА Недвижимость", в интервью Циан. Журналу утверждает, что цель вполне выполнима. Он предполагает, что к 2030 году численность населения России достигнет 147 млн человек. Исходя из текущих данных, для достижения поставленной цели необходимо увеличить объем жилой площади на 635 млн кв. м, что реально, учитывая, что только в 2023 году было введено в эксплуатацию 110 млн кв. м жилья.

Ельцов также отметил, что льготные ипотечные программы не способствуют улучшению доступности жилья, а решение проблемы видит в упрощении доступа к земельным ресурсам, ускорении и улучшении планирования городских территорий, а также в упрощении процедуры согласования строительства. Он подчеркивает, что необходимо облегчить строительные процессы как для компаний, так и для частных лиц.

Владислав Преображенский, исполнительный директор "Клуба инвесторов Москвы", считает, что поставленная президентом цель будет не только достигнута, но и перевыполнена. Он упоминает, что в ранее принятой стратегии развития строительной отрасли предусмотрено увеличение объемов ввода жилья до 120 млн кв. м к 2030 году. Преображенский подчеркивает важность преобразования потенциального спроса в платежеспособный без риска роста цен.

Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet, выражает мнение, что установленный минимальный стандарт в 33 кв. м важен для семей с детьми, так как способствует созданию комфортных условий для жизни. Она также отмечает, что льготные и социальные программы играют значительную роль в доступности жилья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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