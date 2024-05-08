Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, какой праздник организовала дочери в честь дня рождения девочки.
Стоцкая разместила в "Инстаграме"* серию снимков со дня рождения дочки Веры, которой исполнилось семь лет.
Певица рассказала, что детей развлекали аниматоры.
"Гвоздь программы — контактный зоопарк с шиншиллой, цыплятами, мышкой, кошкой, морскими свинками, кроликами, черепашкой — привёл в восторг не только всех детей, но и взрослых вернул в детство", — написала звезда под фото.
У Анастасии Стоцкой двое детей: 12-летний сын Александр и 7-летняя дочка Вера. Отец наследников артистки — её второй муж ресторатор Cергей Абгарян.
Ранее Павел Воля и Ляйсан Утяшева поздравили дочку с 9-летием.
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