Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери

Певица Анастасия Стоцкая устроила праздник в день рождения дочери

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, какой праздник организовала дочери в честь дня рождения девочки.

Фото: https://www.instagram.com/100tskaya by Инстаграм Анастасии Стоцкой is licensed under public doman

Стоцкая разместила в "Инстаграме"* серию снимков со дня рождения дочки Веры, которой исполнилось семь лет.

Певица рассказала, что детей развлекали аниматоры.

"Гвоздь программы — контактный зоопарк с шиншиллой, цыплятами, мышкой, кошкой, морскими свинками, кроликами, черепашкой — привёл в восторг не только всех детей, но и взрослых вернул в детство", — написала звезда под фото.

У Анастасии Стоцкой двое детей: 12-летний сын Александр и 7-летняя дочка Вера. Отец наследников артистки — её второй муж ресторатор Cергей Абгарян.

Ранее Павел Воля и Ляйсан Утяшева поздравили дочку с 9-летием.

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