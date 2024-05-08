Ляйсан Утяшева показала дочку от Павла Воли в день рождения девочки: мама, папа и брат тебя любят

Ляйсан Утяшева поздравила дочку с девятилетием: моя лучшая подруга

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к дочери, которой исполнилось девять лет.

Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva by Инстаграм Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman

Ляйсан Утяшева разместила в "Инстаграме"* фото дочери Софии. Девочка на фото сдувает свечу с праздничного торта.

"Я — самая счастливая мама, потому что у меня есть ты. Ты — моя лучшая подруга, ты — самая лучшая девочка! Мне всегда с тобой классно и веселиться и наряжаться и уроки делать и домашние дела", — написала супруга комика Павла Воли.

Утяшева похвалила наследницу за любовь к кулинарии и пожелала ребёнку встречать на своём жизненном пути только хороших людей.

"Знай, что мама, папа и брат Роберт всегда за тебя и очень сильно тебя любят", — написала телеведущая.

Звёздная пара избегают показывать лица детей, поэтому и в этот раз дочку показали лишь частично, видом сверху.

Ранее певец Григорий Лепс показал сына-подростка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской