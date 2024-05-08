Ляйсан Утяшева показала дочку от Павла Воли в день рождения девочки: мама, папа и брат тебя любят

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к дочери, которой исполнилось девять лет.
Ляйсан Утяшева разместила в "Инстаграме"* фото дочери Софии. Девочка на фото сдувает свечу с праздничного торта.
"Я — самая счастливая мама, потому что у меня есть ты. Ты — моя лучшая подруга, ты — самая лучшая девочка! Мне всегда с тобой классно и веселиться и наряжаться и уроки делать и домашние дела", — написала супруга комика Павла Воли.
Утяшева похвалила наследницу за любовь к кулинарии и пожелала ребёнку встречать на своём жизненном пути только хороших людей.
"Знай, что мама, папа и брат Роберт всегда за тебя и очень сильно тебя любят", — написала телеведущая.
Звёздная пара избегают показывать лица детей, поэтому и в этот раз дочку показали лишь частично, видом сверху.
Ранее певец Григорий Лепс показал сына-подростка.
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