Певец Григорий Лепс показал красавца-сына Ивана в честь 14-летия мальчика

Певец Григорий Лепс поделился фото с 14-летним наследником.
Григорий Лепс опубликовал в своём "Инстаграме*" очаровательного сына-подростка.
"Ване 14 лет! С днём рождения, сын!" — написал артист под снимком.
Поклонники народного артиста России остались в восторге от такого семейного контента.
"Красавчик сынок. Здоровья, счастья, остальное всё будет";
"Счастливого жизненного пути";
"Какой красавец", — восхищались фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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