Певец Григорий Лепс показал красавца-сына Ивана в честь 14-летия мальчика

Певец Григой Лепс обратился к сыну в день его рождения

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс поделился фото с 14-летним наследником.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public domai

Григорий Лепс опубликовал в своём "Инстаграме*" очаровательного сына-подростка.

"Ване 14 лет! С днём рождения, сын!" — написал артист под снимком.

Поклонники народного артиста России остались в восторге от такого семейного контента.

"Красавчик сынок. Здоровья, счастья, остальное всё будет"; "Счастливого жизненного пути"; "Какой красавец", — восхищались фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской