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Цвета гардероба, соответствующие тону кожи: как выбрать идеальные оттенки?

Как выбрать цвета одежды, соответствующие оттенку кожи: советы от экспертов

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Вам, наверное, уже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда заказанное платье онлайн выглядело совсем иначе на вас, чем на модели. Чтобы избежать подобных разочарований, давайте рассмотрим, какие цвета лучше всего подходят к вашему оттенку кожи. Вот несколько рекомендаций от bebeautiful.in, которые помогут вам сделать правильный выбор при покупках.

Как выбрать цвета одежды, соответствующие оттенку кожи: советы от экспертов
Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для светлых оттенков кожи

Если у вас светлая кожа лица, предпочтение стоит отдать более темным оттенкам. Такие цвета, как темно-бордовый, темно-синий, изумрудно-зеленый и королевский фиолетовый, подчеркнут вашу красоту и сделают ваш облик ярче.

Пастельных и светлых нейтральных оттенков лучше избегать, так как они могут сливаться с кожей. Также стоит избегать черного и белого цветов, которые создадут слишком сильный контраст, делая вас бледнее обычного.

Для средних оттенков кожи

Если ваша кожа имеет оливковый оттенок, рекомендуется выбирать одежду в теплых тонах, таких как насыщенный оранжевый и желтый. Яркие бирюзовые и глубокие пурпурные оттенки также подойдут.

Для темных оттенков кожи

Если ваш оттенок кожи темный, вам повезло, так как практически все цвета подойдут вам — от черного и белого до холодных и теплых оттенков. Независимо от того, выберете ли вы горчичное летнее платье или брючный костюм василькового цвета, ваш гардероб может быть разнообразным. Единственный цвет, который стоит избегать, это коричневый, так как он может сливаться с кожей.

Запомните эти рекомендации, и вы сможете выбирать одежду, которая будет идеально сочетаться с вашим оттенком кожи.

КАК ПОДОБРАТЬ ЦВЕТ ОДЕЖДЫ К ВНЕШНОСТИ? | СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ В ОДЕЖДЕ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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