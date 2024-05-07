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Это идеальный цветок для создания красочных композиций

Рассказываем, как ухаживать за алиссумом

2:03
Садоводство » Цветы

Алиссум — это небольшое, но очень красивое растение, которое привлекает внимание своими яркими и ароматными цветами. Оно относится к семейству капустных и произрастает в различных уголках мира. Цветы алиссума имеют разнообразные оттенки — от белого и розового до фиолетового и синего, что делает его идеальным для создания красочных цветочных композиций.

Рассказываем, как ухаживать за алиссумом
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Evans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из главных преимуществ алиссума является его неприхотливость и легкость в уходе. Он может расти как на солнечных, так и на полутенистых местах, но предпочитает хорошо освещенные участки. Также важно обеспечить растению достаточное количество влаги, но при этом избегать застоя воды, так как это может привести к гниению корней. Регулярный полив и рыхление почвы помогут сохранить здоровье и красоту алиссума.

Одним из главных секретов ухода за алиссумом является правильное подкормка. Растение нуждается в регулярном внесении удобрений, особенно в период цветения. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения или специальные для цветущих растений. Однако не стоит переусердствовать с подкормкой, так как это может привести к избыточному росту листвы и ухудшению цветения.

Важным аспектом ухода за алиссумом является обрезка. Регулярное удаление увядших цветов и сухих веток поможет поддерживать растение в здоровом состоянии и стимулировать новое цветение. Также можно проводить формирование куста, чтобы растение выглядело более аккуратно и компактно.

Несмотря на свою неприхотливость, алиссум все же нуждается в защите от вредителей и болезней. Часто на растении можно обнаружить тлей или паутинный клещ, которые могут нанести вред его здоровью. Для борьбы с ними можно использовать специальные инсектициды или народные средства, например, настой чеснока или раствор мыла.

Алиссум – выращивание и уход. Прекрасное бордюрное растение цветущее до заморозков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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