Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом

Российская певица Мария Зайцева на YouTube-канале "Не принято обсуждать" призналась, что им с бывшим мужем, артистом Алексеем Гоманом удалось сохранить теплые и дружеские отношения, поэтому и разводиться они с шли с улыбками.
Она пояснила, что между ними были сильные чувства, которые со временем трансформировались в дружбу. Зайцева считает большой удачей то, что любовь их покинула одновременно, поэтому никто никому не сделал больно.
"Я понимаю, что нам повезло. Мы с улыбкой шли в загс, чтобы расписаться, и с той же улыбкой мы пришли в госучреждение, где разводятся, посмеялись, ушли", — раскрыла она подробности.
Исполнительница заверила, что им необязательно сходится как супругам, так как у них уже совершенно другой формат общения.
Ранее украинский продюсер отреагировала на новость об участии Анастасии Ивлеевой в съемках "Орла и решки".
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