Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом

Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Мария Зайцева на YouTube-канале "Не принято обсуждать" призналась, что им с бывшим мужем, артистом Алексеем Гоманом удалось сохранить теплые и дружеские отношения, поэтому и разводиться они с шли с улыбками.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Она пояснила, что между ними были сильные чувства, которые со временем трансформировались в дружбу. Зайцева считает большой удачей то, что любовь их покинула одновременно, поэтому никто никому не сделал больно.

"Я понимаю, что нам повезло. Мы с улыбкой шли в загс, чтобы расписаться, и с той же улыбкой мы пришли в госучреждение, где разводятся, посмеялись, ушли", — раскрыла она подробности.

Исполнительница заверила, что им необязательно сходится как супругам, так как у них уже совершенно другой формат общения.

Ранее украинский продюсер отреагировала на новость об участии Анастасии Ивлеевой в съемках "Орла и решки".