Украинка Нателла Крапивина бурно отреагировала на заявление Ивлеевой о съемках нового сезона шоу "Орёл и решка"

Блогерша заявила, что готовит выпуски про путешествия по городам России.

Фото: youtube.com by канал Нателла Крапивина is licensed under public domain