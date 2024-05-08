Украинка Нателла Крапивина бурно отреагировала на заявление Ивлеевой о съемках нового сезона шоу "Орёл и решка"

Блогерша заявила, что готовит выпуски про путешествия по городам России.
Украинский музыкальный продюсер Нателла Крапивина в своем блоге опровергла информацию о том, что блогерша Анастасия Ивлеева принимает участие в съемках новых выпусков проекта "Орел и решка".
По ее словам, этот бренд принадлежит ей, поэтому выпускать проект может только ее компания.
"Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нём хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет", — заявила бывший продюсер Светланы Лободы.
При этом сама Ивлеева, говоря про шоу путешествий, возможно, имела ввиду какой-то свой проект.
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