Украинка Нателла Крапивина бурно отреагировала на заявление Ивлеевой о съемках нового сезона шоу "Орёл и решка"

Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"

Блогерша заявила, что готовит выпуски про путешествия по городам России.

Фото: youtube.com by канал Нателла Крапивина is licensed under public domain

Украинский музыкальный продюсер Нателла Крапивина в своем блоге опровергла информацию о том, что блогерша Анастасия Ивлеева принимает участие в съемках новых выпусков проекта "Орел и решка".

По ее словам, этот бренд принадлежит ей, поэтому выпускать проект может только ее компания.

"Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нём хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет", — заявила бывший продюсер Светланы Лободы.

При этом сама Ивлеева, говоря про шоу путешествий, возможно, имела ввиду какой-то свой проект.

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