Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали о гноящихся глазах у кошек
Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью
Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней
Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив
Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз
Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о сложностях актерской профессии
Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ
Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву
Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
Украинка Нателла Крапивина бурно отреагировала на заявление Ивлеевой о съемках нового сезона шоу "Орёл и решка"

Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"

Шоу-бизнес

Блогерша заявила, что готовит выпуски про путешествия по городам России.

Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"
Фото: youtube.com by канал Нателла Крапивина is licensed under public domain

Украинский музыкальный продюсер Нателла Крапивина в своем блоге опровергла информацию о том, что блогерша Анастасия Ивлеева принимает участие в съемках новых выпусков проекта "Орел и решка".

По ее словам, этот бренд принадлежит ей, поэтому выпускать проект может только ее компания.

"Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нём хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет", — заявила бывший продюсер Светланы Лободы.

При этом сама Ивлеева, говоря про шоу путешествий, возможно, имела ввиду какой-то свой проект.

Ранее Яна Рудковская поделилась эксклюзивной информацией о выступлении Канье Уэста в России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"
Ветеринары рассказали о гноящихся глазах у кошек
Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью
Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней
Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив
Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз
Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о сложностях актерской профессии
Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ
Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву
Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников