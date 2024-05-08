"Едет просить гражданство?": стало известно, когда Канье Уэст должен прилететь в Россию

Музыкальный продюсер и бизнесвумен в своем Telegram-канале сообщила, что новость о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию правдива. Она лишь уточнила, что переговоры с артистом ведутся о выступлении осенью.
Так, организатор концертов мировых звезд в России Евгений Финкельштейн в личной беседе с Рудковской отметил, что Канье Уэст может выступить в России осенью. Именно об этом сейчас пытаются договориться стороны.
"В общем Канье будет первым крутым иностранцем (ещё Кустурица), который к нам приезжает во время СВО, но осенью. Как бы гражданство не попросил как Депардье", — с юмором отметила бизнесвумен.
Она пояснила, что привезти мировую звезду в "Лужники" летом практически нереально, так как концерт необходимо согласовывать за 2-3 недели, не говоря о необходимости организации безопасности на стадионе.
Ранее американская актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.