"Едет просить гражданство?": стало известно, когда Канье Уэст должен прилететь в Россию

Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и бизнесвумен в своем Telegram-канале сообщила, что новость о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию правдива. Она лишь уточнила, что переговоры с артистом ведутся о выступлении осенью.

Фото: youtube.com by канал Kanye West is licensed under public domain

Так, организатор концертов мировых звезд в России Евгений Финкельштейн в личной беседе с Рудковской отметил, что Канье Уэст может выступить в России осенью. Именно об этом сейчас пытаются договориться стороны.

"В общем Канье будет первым крутым иностранцем (ещё Кустурица), который к нам приезжает во время СВО, но осенью. Как бы гражданство не попросил как Депардье", — с юмором отметила бизнесвумен.

Она пояснила, что привезти мировую звезду в "Лужники" летом практически нереально, так как концерт необходимо согласовывать за 2-3 недели, не говоря о необходимости организации безопасности на стадионе.

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