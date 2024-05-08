"Едет просить гражданство?": стало известно, когда Канье Уэст должен прилететь в Россию

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Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью

1:05
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и бизнесвумен в своем Telegram-канале сообщила, что новость о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию правдива. Она лишь уточнила, что переговоры с артистом ведутся о выступлении осенью.

Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью
Фото: youtube.com by канал Kanye West is licensed under public domain

Так, организатор концертов мировых звезд в России Евгений Финкельштейн в личной беседе с Рудковской отметил, что Канье Уэст может выступить в России осенью. Именно об этом сейчас пытаются договориться стороны.

"В общем Канье будет первым крутым иностранцем (ещё Кустурица), который к нам приезжает во время СВО, но осенью. Как бы гражданство не попросил как Депардье", — с юмором отметила бизнесвумен.

Она пояснила, что привезти мировую звезду в "Лужники" летом практически нереально, так как концерт необходимо согласовывать за 2-3 недели, не говоря о необходимости организации безопасности на стадионе.

Ранее американская актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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