Хилари Дафф поделилась кадрами домашних родов в бассейне

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Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская актриса Хилари Дафф в своем блоге сообщила, что стала матерью в четвертый раз. Для ее мужа Мэтью Кома малыш стал третьим.

Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Хилари Дафф в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка отказалась от родов клинике и предпочла домашние роды в бассейне. На опубликованных снимках Дафф сначала поцеловала новорожденного в лоб, а затем мужа. Кома держал дочь, пока она лежала в мягком полотенце.

Кинозвезда не стала скрывать и имя, которое они дали наследнице — Таунс Медоу Бэйр.

"Месяцами мечтала держать тебя на руках, а последние 5 дней узнавать тебя, смотреть на тебя и нюхать тебя — это мгновения волшебства. Мы все любим тебя так, будто ты была здесь все время, красота", — подписала снимки Хилари.

Хилари Дафф и Мэтью Кома также воспитывают пятилетнюю Бэнкс Вайолет и трехлетнюю Мэй Джеймс. Также у актрисы есть 12-летний сын Лука от брака с Майком Комри.

Ранее Агата Муцениеце появилась со слезами на глазах в день, когда стало известно об апелляции Павла Прилучного.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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