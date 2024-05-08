"Несколько часов рыдала": Муцениеце вышла на связь после отказа Прилучного выплачивать алименты

Актриса Агата Муцениеце вышла на связь с подписчиками со слезами на глазах и рассказала, что сильно устала после 15 часов съемок. Однако поклонники решили, что настроение артистки связано с поведением ее бывшего мужа.
Муцениеце поделилась, что была вынуждена на протяжении нескольких часов рыдать в кадре, что натолкнуло ее на мысль об издевательствах над эмоциональным фоном.
"Надо находить причину, над которой ты будешь плакать… Находить внутри эту боль", — рассказала она.
При этом в этот же день стало известно, что артист Павел Прилучный решил обжаловать решение суда о начислении алиментов на двух несовершеннолетних детей, рожденных в браке с Муцениеце.
Ранее стало известно, что король Карл III не захотел увидеться со своим сыном, принцем Гарри.
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