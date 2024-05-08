Стало известно, как сейчас складываются отношения принца Гарри с отцом после его переезда в США

Король Великобритании Карл III отказался встретиться со своим младшим сыном, принцем Гарри во время проведения "Игр непобеждённых" в Лондоне.
Как сообщает издание Page Six, герцог Сассекский выступит 8 мая в соборе Святого Павла в рамках проведения 10-х "Игр непобеждённых". Известно, что принц Гарри прилетит в Лондон в одиночестве, его супруга Меган Маркл останется в США вместе с детьми.
Ходила информация, младший сын короля может встретиться со своим отцом, если монарх не будет занят, однако эта информация не подтвердилась.
Источники утверждают, что у короля были все возможности провести время с наследником, но он не захотел.
"Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына", — заявил близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс.
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