Стало известно, как сейчас складываются отношения принца Гарри с отцом после его переезда в США

Король Карл III не захотел встретиться с принцем Гарри в Лондоне

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Король Великобритании Карл III отказался встретиться со своим младшим сыном, принцем Гарри во время проведения "Игр непобеждённых" в Лондоне.

Фото: youtube.com by канал ABC News is licensed under public domain

Как сообщает издание Page Six, герцог Сассекский выступит 8 мая в соборе Святого Павла в рамках проведения 10-х "Игр непобеждённых". Известно, что принц Гарри прилетит в Лондон в одиночестве, его супруга Меган Маркл останется в США вместе с детьми.

Ходила информация, младший сын короля может встретиться со своим отцом, если монарх не будет занят, однако эта информация не подтвердилась.

Источники утверждают, что у короля были все возможности провести время с наследником, но он не захотел.

"Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына", — заявил близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс.

Ранее живущий в США внук Пугачевой пожаловался на цены в Нью-Йорке.