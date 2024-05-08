Ругающий Россию внук Пугачёвой пожаловался на цены в США

Внук советской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой и другом, комиком Данилой Поперечным отправился в японский ресторан в Нью-Йорке. Счет за ужин сильно удивил и расстроил музыканта.
Алена Краснова сняла на видео двух друзей, которые внимательно изучали выставленный счет и шептались о том, что какие-то блюда не стоило есть.
Известно, что 21 мая Никита отпразднует свой день рождения - ему исполнится 33 года. В честь своего праздника сын Кристины Орбакайте решил дать клубный концерт в Сан-Франциско.
Данила Поперечный также эмигрировал из России в США, однако жизнь в Лос-Анджелесе юмористу и его жене совсем не нравится.
Ранее Юлия Пересильд поделилась снимками в леопардовом боди.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.