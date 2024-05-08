Ругающий Россию внук Пугачёвой пожаловался на цены в США

Переехавший жить в США внук Пугачёвой расстроился из-за высоких цен в Нью-Йорке

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук советской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой и другом, комиком Данилой Поперечным отправился в японский ресторан в Нью-Йорке. Счет за ужин сильно удивил и расстроил музыканта.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Алена Краснова сняла на видео двух друзей, которые внимательно изучали выставленный счет и шептались о том, что какие-то блюда не стоило есть.

Известно, что 21 мая Никита отпразднует свой день рождения - ему исполнится 33 года. В честь своего праздника сын Кристины Орбакайте решил дать клубный концерт в Сан-Франциско.

Данила Поперечный также эмигрировал из России в США, однако жизнь в Лос-Анджелесе юмористу и его жене совсем не нравится.

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