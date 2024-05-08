39-летняя Юлия Пересильд похвасталась стройной фигурой в леопардовом купальнике

Юлия Пересильд снялась в леопардовом боди в Таиланде

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Пересильд в своем блоге поделилась снимками в леопардовом боди, которые сделала во время съемок в Таиланде.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Пересильд в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка пребывает на Пхукете, где проходят съемки фильма "ON". Она сфотографировалась в боди на палубе яхты и призналась, что "было кайфово". Судя по всему, у нее выдался выходной.

Сюжет картины строится вокруг девушки-программиста, которая прилетела в Таиланд отдохнуть в загородном доме. Там за ней начинает "ухаживать" мужской голос "умного" дома, представившийся Маркусом. Выход картины запланирован на 2025 год.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию — от режиссера Алексея Учителя. В настоящее время бывшие возлюбленные не вместе, но продолжают воспитывать общих детей.

Ранее внучка Софии Ротару поделилась снимком с новым возлюбленным.