Как выглядит 23-летняя внучка Софии Ротару и ее новый возлюбленный

Внучка Софии Ротару представила публике своего нового возлюбленного

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка советской певицы Софии Ротару в своем блоге показала снимок со своим новым возлюбленным. 22-летняя модель София Евдокименко публично поздравила мужчину с днем рождения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Евдокименко в Инстаграм is licensed under public domain

В публикации Евдокименко обратилась к избраннику со словами: "Моя любовь".

Родственница Ротару проживает в США, в Нью-Йорке. На протяжении трех лет девушка встречалась с бизнесменом Денисом Ждановым, который старше нее на 13 лет. Однако в 2023 году возлюбленные расстались.

Евдокименко не скрывает, что ее сердце вновь занято, но раскрывать имя и личность нынешнего избранника не торопится.

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