Как выглядит 23-летняя внучка Софии Ротару и ее новый возлюбленный

Внучка советской певицы Софии Ротару в своем блоге показала снимок со своим новым возлюбленным. 22-летняя модель София Евдокименко публично поздравила мужчину с днем рождения.
В публикации Евдокименко обратилась к избраннику со словами: "Моя любовь".
Родственница Ротару проживает в США, в Нью-Йорке. На протяжении трех лет девушка встречалась с бизнесменом Денисом Ждановым, который старше нее на 13 лет. Однако в 2023 году возлюбленные расстались.
Евдокименко не скрывает, что ее сердце вновь занято, но раскрывать имя и личность нынешнего избранника не торопится.
Ранее Тарзан выступил в поддержку президента РФ после патриотического жеста супруги.
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