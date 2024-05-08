Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, заявил о поддержке российского президента Владимира Путина после того, как его супруга, певица Наташа Королева появилась на сцене с Георгиевской лентой.
Сергей Глушко заверил, что гордится лидером Российской Федерации и желает ему исключительно здоровья и человеческого счастья. При этом Тарзан с первого дня активно выступает в поддержку проведения СВО.
В беседе с "МК" артист подчеркнул, что враг в скором времени будет разгромлен.
"Вся фашистская свора пусть корчится от злобы и зависти. И раз не хотите жить по-хорошему, даже не сомневайтесь: ваш конец уже близок", — заявил Тарзан.
Ранее стало известно, что Канье Уэст не приедет в Россию.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.