Семья Наташи Королевой определилась, кого они поддерживают в СВО

Тарзан заявил о поддержке Путина после патриотического жеста Королевой на концерте

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, заявил о поддержке российского президента Владимира Путина после того, как его супруга, певица Наташа Королева появилась на сцене с Георгиевской лентой.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Сергей Глушко заверил, что гордится лидером Российской Федерации и желает ему исключительно здоровья и человеческого счастья. При этом Тарзан с первого дня активно выступает в поддержку проведения СВО.

В беседе с "МК" артист подчеркнул, что враг в скором времени будет разгромлен.

"Вся фашистская свора пусть корчится от злобы и зависти. И раз не хотите жить по-хорошему, даже не сомневайтесь: ваш конец уже близок", — заявил Тарзан.

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