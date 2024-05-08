Что известно о приезде Канье Уэста в Россию

Новость о визите Канье Уэста в Россию назвали "фейком"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст не приедет в Россию этим летом. Об этом "Известиям" сообщил Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Фото: youtube.com by канал Kanye West is licensed under public domain

Мужчина при общении с журналистами пояснил, что распространившаяся в Сети новость не соответствует действительности.

Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в "Лужниках" сообщил, что рэп-музыкант Канье Уэст планирует посетить Россию и выступить на сцене в день рождения — 8 июня. Также писали о том, что исполнитель прилетит вместе со своей супругой, моделью Бьянкой Цензори.

В декабре 2023 года появилась информация о сотрудничестве Канье Уэста и российского дизайнера Гоши Рыбчинского. Вместе они представили свою совместную коллекцию "Черные псы".

Ранее актриса Анна Чиповская объяснила отсутствие детей.