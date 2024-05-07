"Чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать": 36-летняя Анна Чиповская вышла из себя из-за вопроса про детей

36-летняя актриса Анна Чиповская считает, что не все женщины обязаны иметь детей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Чиповская в беседе с The Blueprint заявила, что не все женщины подходят для роли матери. Так она объяснила отсутствие наследников в их браке с коллегой Дмитрием Ендальцевым.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Актриса в 2023 году сообщила, что тайно вышла замуж за актера, с которым познакомилась на съемках фильма "Гороскоп на удачу" в 2015 году. Говоря про пополнение в семье, артистка заверяет, что еще не решила, готова ли стать матерью.

"Думаю, хотела бы в какой-то момент. Говорят, к этому нельзя быть готовой, но я думаю, к этому нужно быть готовой, поскольку берешь ответственность не только за себя. Но вообще не считаю, что все обязаны иметь детей", — поделилась мнением Чиповская.

Она подчеркнула, что в вопросах деторождения в целом неуместно использовать слово "обязан", так как женщина в праве сама решать, чему и когда выходить из ее тела.

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