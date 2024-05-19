Лайфхаки по снятию гель-лака дома: как избежать повреждений ногтей

Маникюр с гель-лаком — это не только стильно, но и практично, так как такой дизайн может сохраняться до месяца. Однако, чтобы его снять, часто приходится обращаться к мастеру. В случае невозможности похода к профессионалу, можно воспользоваться несложными методами.
Один из самых простых способов — замачивание. Ногти погружаются в ацетоновую жидкость на 10-15 минут, но такой метод может повредить кожу, поэтому рекомендуется использовать перчатки.
Другой метод — обертывание. Ногти смазывают вазелином, а затем оборачивают ватными дисками, смоченными в ацетоне, и покрывают пищевой пленкой на 20 минут.
Также можно использовать безацетоновую жидкость для снятия гель-лака. Для этого ватные диски смачиваются раствором, прижимаются к ногтям, затем оборачиваются фольгой или пленкой и оставляются на 10 минут.
Специальные салфетки, пропитанные раствором, также могут быть использованы для удаления гель-лака. Они сочетают в себе абразивный и химический методы, однако их использование не рекомендуется слишком часто.
Если доступ к мастеру ограничен, то может быть лучше воздержаться от гель-лака и воспользоваться более простыми покрытиями.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".