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Агентство по страхованию вкладов объявило о планах по перечислению 21 миллиарда рублей кредиторам Киви-банка в июне 2024 года

АСВ выплатит 21 млрд рублей кредиторам Киви-банка после 19 июня

1:51
Страхование

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено выделить 21 миллиард рублей кредиторам Киви-банка для удовлетворения их требований, как сообщается на сайте "Федресурс". Эта сумма будет перечислена после закрытия реестра требований, что ожидается после 19 июня 2024 года, об этом первым сообщил "Интерфакс".

АСВ выплатит 21 млрд рублей кредиторам Киви-банка после 19 июня
Фото: openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-SA 2.0

К 26 апреля 2024 года, АСВ получило заявления от свыше 55 тысяч кредиторов на сумму возврата в размере 29,7 миллиардов рублей. В реестр включено 46 тысяч заявлений на сумму 12,4 миллиарда рублей, в то время как заявки 7,8 тысяч кредиторов на 17 миллиардов рублей находятся на рассмотрении. По 1,2 тысяче требований на сумму 348 миллионов рублей было вынесено отказное решение.

21 февраля Банк России аннулировал лицензию Киви-банка за нарушения федеральных законов и невыполнение регуляторных требований. В год до аннуляции лицензии против банка было применено пять мер воздействия, включая двукратное наложение ограничений на проведение операций. Позднее, 14 марта, Банк России обратился с иском к банку в Арбитражный суд Москвы.

В рамках закона о страховании вкладов гарантируется защита только депозитов физических лиц до 1,4 миллиона рублей. Прочие активы, включая средства на электронных кошельках, можно вернуть только через конкурсное производство в случае принудительной ликвидации или банкротства Киви-банка, используя средства от продажи его активов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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