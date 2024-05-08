Австралийские учёные превратили бактерии в "электростанции", используя влажность воздуха

Австралийские ученые разработали прототип устройства в области "зеленой электроники", модифицировав белковые волокна бактерий для проведения и накопления электричества из влажного воздуха.
Изменения в ДНК бактерии кишечной палочки позволили производить нановолокна с добавлением гема, железосодержащего компонента, который способствует передаче электронов. Эти белковые нити доказали свою способность проводить ток, особенно эффективно при влажности 20-30%. В результате, был создан датчик влажности, генерирующий ток от дыхания, сообщает Interesting Engineering.
Это открытие представляет альтернативу традиционной электронике, использующей энергоемкие и токсичные процессы.
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