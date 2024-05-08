Rivian под ударом: акции падают из-за увеличения убытков и снижения прогнозов

Производитель электрических пикапов Rivian остался при прогнозах на 2024 год, которые ниже ожиданий Уолл-стрит, после того как убытки за первый квартал оказались больше прогнозируемых.
Акции компании упали на 6% на фоне слабого прогноза, вызвав вопросы об устойчивости спроса на дорогие модели R1S и R1T. Компания приостановила производство на три недели во втором квартале для модернизации сборочной линии, чтобы снизить затраты в будущем.
Rivian планирует произвести 57 тысяч автомобилей в 2024 году, что ниже прогнозов аналитиков в 62 277 единиц. Перепланировка завода привела к увеличению расходов, а изменения в цепочке поставок могут ограничить темпы производства.
Средняя цена автомобилей компании снизилась с $94,123 до $88,607 из-за перехода к более доступным моделям. Компания также уменьшила прогноз капитальных затрат на $550 млн, а убытки за квартал достигли $1,45 млрд, что больше прошлогодних $1,35 млрд.
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