Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Кубе заявили о планах развития сотрудничества с ЕАЭС в промышленности и инновациях
Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО
Диетологи назвали продукты, которые вызывают отёки
Белковые волокна бактерий смогут производить электричество из воздуха
Анастасия Волочкова отвергла помощь коллег на фоне нового скандала
АСВ выплатит 21 млрд рублей кредиторам Киви-банка после 19 июня
Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Преимущества мульчи
Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс
Rivian под ударом: акции падают из-за увеличения убытков и снижения прогнозов

Rivian сохраняет прогноз производства на 2024 год, несмотря на убытки

1:22
Авто

Производитель электрических пикапов Rivian остался при прогнозах на 2024 год, которые ниже ожиданий Уолл-стрит, после того как убытки за первый квартал оказались больше прогнозируемых.

Rivian сохраняет прогноз производства на 2024 год, несмотря на убытки
Фото: Wikipedia by Cutlass is licensed under Общественное достояние

Акции компании упали на 6% на фоне слабого прогноза, вызвав вопросы об устойчивости спроса на дорогие модели R1S и R1T. Компания приостановила производство на три недели во втором квартале для модернизации сборочной линии, чтобы снизить затраты в будущем.

Rivian планирует произвести 57 тысяч автомобилей в 2024 году, что ниже прогнозов аналитиков в 62 277 единиц. Перепланировка завода привела к увеличению расходов, а изменения в цепочке поставок могут ограничить темпы производства.

Средняя цена автомобилей компании снизилась с $94,123 до $88,607 из-за перехода к более доступным моделям. Компания также уменьшила прогноз капитальных затрат на $550 млн, а убытки за квартал достигли $1,45 млрд, что больше прошлогодних $1,35 млрд.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Последние материалы
На Кубе заявили о планах развития сотрудничества с ЕАЭС в промышленности и инновациях
Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО
Диетологи назвали продукты, которые вызывают отёки
Белковые волокна бактерий смогут производить электричество из воздуха
Анастасия Волочкова отвергла помощь коллег на фоне нового скандала
АСВ выплатит 21 млрд рублей кредиторам Киви-банка после 19 июня
Rivian сохраняет прогноз производства на 2024 год, несмотря на убытки
Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Преимущества мульчи
Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников