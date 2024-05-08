Какие напитки помогут отказаться от кофе: рекомендации врачей

Названы напитки, которые помогут отказаться от кофе

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди привыкли начинать свой день с кофе. Однако он не так полезен для здоровья.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какими напитками можно заменить кофе

Для тех, кто хочет избежать или ограничить потребление кофе, существует множество альтернатив, включая зеленый чай, травяные напитки, какао и кофе или чай без кофеина. Эти напитки также тонизируют и приносят пользу организму.

Апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, бергамот и кумкват — все большое и дружное семейство цитрусовых содержит много витамина С, поэтому оказывает бодрящее и тонизирующее действие. При упадке сил очень хорошо помогает апельсиновый сок, достаточно стакана в день.

Как отучить себя от кофе

Уменьшайте количество чашек кофе постепенно. Пейте меньшее количество напитка каждый день.

Если пить много, например, 7 чашек в день, то можно смело убирать сразу 3-4.