Какие напитки помогут отказаться от кофе: рекомендации врачей

Многие люди привыкли начинать свой день с кофе. Однако он не так полезен для здоровья.
Для тех, кто хочет избежать или ограничить потребление кофе, существует множество альтернатив, включая зеленый чай, травяные напитки, какао и кофе или чай без кофеина. Эти напитки также тонизируют и приносят пользу организму.
Апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, бергамот и кумкват — все большое и дружное семейство цитрусовых содержит много витамина С, поэтому оказывает бодрящее и тонизирующее действие. При упадке сил очень хорошо помогает апельсиновый сок, достаточно стакана в день.
Уменьшайте количество чашек кофе постепенно. Пейте меньшее количество напитка каждый день.
Если пить много, например, 7 чашек в день, то можно смело убирать сразу 3-4.
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