Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra

Российская туристка пожаловалась на русофобию в Турции

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка вместе с подругой и двумя детьми провела отпуск в Кемере, Турция, и выразила недовольство из-за предвзятого отношения к русским в отеле Limak Limra Hotel. Об этом она рассказала в интервью для "Тонкости туризма", а ее отзыв также опубликован на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Женщина отметила, что номера в отеле были комфортабельными с прекрасным видом на море, но присутствовали и недостатки. Она указала, что алкогольные напитки местного и импортного производства отличались в доступности: "Импортный алкоголь русским подают только после настойчивых просьб", — поделилась она.

Туристка также заметила различие в обслуживании между русскими и другими иностранными гостями. По ее словам, официанты предпочитали обслуживать европейцев, предоставляя им напитки в стеклянной посуде, в то время как русским такое внимание уделялось реже.

Не смотря на то, что отдых обошелся в 136 тысяч рублей на четверых, женщина выразила нежелание возвращаться в этот отель из-за испытанной дискриминации.