Куба переориентирует экономику: новый виток инноваций в сотрудничестве с ЕАЭС

Куба планирует акцентировать внимание на развитии промышленности, науки, инновациях и туризме в своем сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как сообщил президент Мигель Диас-Канель.
Он подчеркнул важность системы управления, основанной на науке и инновациях, и указал на прогресс Кубы в реализации этой стратегии. Диас-Канель выразил намерение Кубы углублять сотрудничество в таких областях, как техническое регулирование, аккредитация и соблюдение санитарных норм, что важно для продвижения кубинских товаров на евразийском рынке, сообщает ТАСС.
Также было отмечено предложение кубинским компаниям участвовать в разработке инновационных продуктов и технологий.
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