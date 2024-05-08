Куба переориентирует экономику: новый виток инноваций в сотрудничестве с ЕАЭС

На Кубе заявили о планах развития сотрудничества с ЕАЭС в промышленности и инновациях

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Куба планирует акцентировать внимание на развитии промышленности, науки, инновациях и туризме в своем сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как сообщил президент Мигель Диас-Канель.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Он подчеркнул важность системы управления, основанной на науке и инновациях, и указал на прогресс Кубы в реализации этой стратегии. Диас-Канель выразил намерение Кубы углублять сотрудничество в таких областях, как техническое регулирование, аккредитация и соблюдение санитарных норм, что важно для продвижения кубинских товаров на евразийском рынке, сообщает ТАСС.

Также было отмечено предложение кубинским компаниям участвовать в разработке инновационных продуктов и технологий.