Ключи застряли в машине? Вот как можно открыть её самостоятельно без повреждений

Что делать, если ключи заблокированы внутри автомобиля: руководство по действиям

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Даже в новых автомобилях может возникнуть ситуация, когда ключи остаются заблокированными внутри. В случае отсутствия запасного ключа рекомендуется обратиться к профессиональной службе аварийного вскрытия, что обойдется примерно в 2000-4000 рублей.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Для самостоятельного вскрытия потребуются такие инструменты, как пластиковый клин, самонадувающаяся подушка, веревка или проволока. С помощью этих инструментов можно аккуратно поддеть дверь, создать щель и воспользоваться проволокой для зацепления за ручку или кнопку открытия замка.

Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить дверь или замок автомобиля. В крайнем случае, при недоступности других способов, можно разбить стекло, предпочтительно пассажирское или заднее, чтобы избежать травм. После входа в автомобиль следует убедиться, что дверь плотно закрыта, чтобы предотвратить проникновение воды.