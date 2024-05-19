Ключи застряли в машине? Вот как можно открыть её самостоятельно без повреждений

Даже в новых автомобилях может возникнуть ситуация, когда ключи остаются заблокированными внутри. В случае отсутствия запасного ключа рекомендуется обратиться к профессиональной службе аварийного вскрытия, что обойдется примерно в 2000-4000 рублей.
Для самостоятельного вскрытия потребуются такие инструменты, как пластиковый клин, самонадувающаяся подушка, веревка или проволока. С помощью этих инструментов можно аккуратно поддеть дверь, создать щель и воспользоваться проволокой для зацепления за ручку или кнопку открытия замка.
Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить дверь или замок автомобиля. В крайнем случае, при недоступности других способов, можно разбить стекло, предпочтительно пассажирское или заднее, чтобы избежать травм. После входа в автомобиль следует убедиться, что дверь плотно закрыта, чтобы предотвратить проникновение воды.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.