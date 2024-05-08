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Почему стоит использовать мульчу?

Преимущества мульчи

1:54
Садоводство » Советы

Мульча — это материал, который используется для покрытия почвы в саду или огороде. Она может быть изготовлена из различных материалов, таких как солома, опилки, торф, трава и т. д. Но зачем вообще использовать мульчу и какие преимущества она может принести?

Преимущества мульчи
Фото: commons.wikimedia.org by Apostoloff

Во-первых, мульча помогает сохранить влагу в почве. Она создает барьер между почвой и воздухом, что уменьшает испарение влаги и позволяет растениям получать необходимое количество воды для роста и развития. Это особенно важно в жаркие летние месяцы, когда почва быстро высыхает.

Во-вторых, мульча защищает почву от перегрева и переохлаждения. Она действует как естественный терморегулятор, который сохраняет оптимальную температуру для корней растений. Это особенно важно для тех культур, которые не любят сильные колебания температуры.

Кроме того, мульча предотвращает рост сорняков. Она создает непроходимый барьер для семян сорняков, не позволяя им прорастать и конкурировать с культурными растениями за питательные вещества и влагу. Это позволяет садоводам и огородникам сэкономить время и усилия на прополке.

Еще одним важным преимуществом мульчи является ее способность улучшать качество почвы. Она постепенно разлагается и обогащает почву органическими веществами, что способствует росту и развитию растений. Кроме того, мульча улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздушной.

Наконец, использование мульчи помогает снизить расходы на удобрения. Она сохраняет питательные вещества в почве и предотвращает их вымывание дождевой водой. Это позволяет садоводам и огородникам экономить на удобрениях и в то же время получать хороший урожай.

4 простых правила безопасной мульчи. Уверены, что ваша мульча безопасна?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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