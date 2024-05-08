Что будет, если напоить собаку водопроводной водой: какая суточная норма жидкости у питомца

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Кинолог Голубев рассказал, сколько воды нужно собаке

1:13
Зоосфера » Собаки

Количество воды, которое следует давать собаке каждый день, определяется рядом факторов, включая погодные условия, породу и активность животного.

Кинолог Голубев рассказал, сколько воды нужно собаке
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно также учитывать качество воды. Многие владельцы собак предпочитают использовать водопроводную воду, но её безопасность и польза могут быть под вопросом.

На эти и другие вопросы ответил председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он рекомендует начать с проверки качества воды. Специалисты советуют фильтровать водопроводную воду или кипятить её, особенно если она содержит хлор. Если это невозможно, лучше использовать бутилированную воду.

Потребность в воде зависит от множества факторов, включая возраст, породу, погоду и уровень активности животного. Средний объем рассчитывается по формуле: 20-70 мл на килограмм веса питомца.

Вода для собак должна быть прохладной, поскольку они не любят пить воду, нагретую на солнце.

Очень важно, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. Сколько воды пить, питомец решит сам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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