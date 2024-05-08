Что будет, если напоить собаку водопроводной водой: какая суточная норма жидкости у питомца

Количество воды, которое следует давать собаке каждый день, определяется рядом факторов, включая погодные условия, породу и активность животного.
Важно также учитывать качество воды. Многие владельцы собак предпочитают использовать водопроводную воду, но её безопасность и польза могут быть под вопросом.
На эти и другие вопросы ответил председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он рекомендует начать с проверки качества воды. Специалисты советуют фильтровать водопроводную воду или кипятить её, особенно если она содержит хлор. Если это невозможно, лучше использовать бутилированную воду.
Потребность в воде зависит от множества факторов, включая возраст, породу, погоду и уровень активности животного. Средний объем рассчитывается по формуле: 20-70 мл на килограмм веса питомца.
Вода для собак должна быть прохладной, поскольку они не любят пить воду, нагретую на солнце.
Очень важно, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. Сколько воды пить, питомец решит сам.
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