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Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс

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Спорт

Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко объяснила, как делать скручивания на пресс, чтобы был хороший результат.

Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По ее словам, каждое скручивание должно быть по 30 секунд в динамичном темпе. Перерыва между упражнениями быть не должно, так как это высокоинтенсивная тренировка.

Огромное значение в этом упражнении имеет дыхание — его нельзя задерживать. Исходное положение: лежа, ноги согните в коленях, стопы — на коврике, руки — за головой.

"Локти разведите в стороны, чтобы максимально раскрыть грудную клетку. Поднимайте корпус на выдохе так, будто грудной клеткой тянетесь к потолку" — приводит слова Минжуренко "СЭ".

Она уточнила, что во время упражнения поясница должна быть прижата к полу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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