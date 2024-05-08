Эксперт объяснила, как делать эффективные скручивания на пресс

Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко объяснила, как делать скручивания на пресс, чтобы был хороший результат.
По ее словам, каждое скручивание должно быть по 30 секунд в динамичном темпе. Перерыва между упражнениями быть не должно, так как это высокоинтенсивная тренировка.
Огромное значение в этом упражнении имеет дыхание — его нельзя задерживать. Исходное положение: лежа, ноги согните в коленях, стопы — на коврике, руки — за головой.
"Локти разведите в стороны, чтобы максимально раскрыть грудную клетку. Поднимайте корпус на выдохе так, будто грудной клеткой тянетесь к потолку" — приводит слова Минжуренко "СЭ".
Она уточнила, что во время упражнения поясница должна быть прижата к полу.
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