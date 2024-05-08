Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.
Макеева разместила в "Инстаграме"* фото трёхлетней давности со своей свадьбы.
"Вот живёшь всю жизнь, ищешь любовь, пробуешь её вырастить внутри себя, а потом теряешь надежду и просто продолжаешь жить. И в самый неожиданный момент она появляется", — написала звезда под снимками с супругом.
Под постом жены оставил комментарий строитель Роман Мальков.
"Ты все сама знаешь, ещё сильнее и крепче", — написал муж актрисы.
Макеева поблагодарила супруга за то, что он сделал её счастливой женщиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.