Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Фото: https://www.instagram.com/makeevan by Инстаграм Анастасии Макеевой is licensed under public doman

Макеева разместила в "Инстаграме"* фото трёхлетней давности со своей свадьбы.

"Вот живёшь всю жизнь, ищешь любовь, пробуешь её вырастить внутри себя, а потом теряешь надежду и просто продолжаешь жить. И в самый неожиданный момент она появляется", — написала звезда под снимками с супругом.

Под постом жены оставил комментарий строитель Роман Мальков.

"Ты все сама знаешь, ещё сильнее и крепче", — написал муж актрисы.

Макеева поблагодарила супруга за то, что он сделал её счастливой женщиной.

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