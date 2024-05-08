Здоровое питание: какие продукты вызывают отёчность, это нужно знать

Диетологи назвали продукты, которые вызывают отёки

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отеки могут быть связаны с пищевыми привычками. В этой статье мы поговорим о возможных причинах отеков и продуктах, которые могут вызывать такое состояние.

Какие продукты вызывают отеки

Соленая пища, безусловно, находится в верхней части списка. Это, например, чипсы, орешки, сухарики, соленая рыба, пицца и многое другое. Соль быстро всасывается кишечником, поэтому эффект можно ощутить практически сразу.

Что есть, чтобы избежать отеков

Среди таких продуктов петрушка и другие виды зелени, свежие огурцы, кабачки, сладкий перец, курага, бананы и свежие абрикосы. Зеленый чай также помогает уменьшить отеки. Яблоки и ягоды — вишня, клубника, малина — также способствуют выведению лишней воды из организма.

Во время вечерней трапезы следует избегать жирной, острой и жареной пищи, продуктов с красителями и консервантами. Попробуйте отказаться от сладких, обработанных продуктов и красного мяса. Эти продукты увеличивают риск хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и ожирение.

Как вода влияет на отеки

Пейте хорошо очищенную воду, не содержащую вредных примесей, которые могут негативно повлиять на работу внутренних органов и вызвать отеки.

Полезнее всего пить теплую воду температурой 37-39 градусов, особенно в холодное время года, чтобы организм не тратил лишнюю энергию.