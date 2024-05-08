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5 необычных турецких продуктов, которые могут удивить российских туристов: подробный обзор

Русские не понимают эти 5 продуктов, которые нравятся туркам

1:33
Туризм

Российская туристка, посетив Турцию, составила список из пяти продуктов, которые, хоть и популярны среди местных, могут оказаться не по вкусу для россиян.

Русские не понимают эти 5 продуктов, которые нравятся туркам
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Она поделилась своими наблюдениями на Дзен-канале, предостерегая тех, кто планирует поездку в эту страну с богатой кулинарной культурой, от возможных кулинарных разочарований.

  • Первым в списке оказалась турецкая колбаса, которая не содержит свинины и имеет специфический вкус, что не соответствовало ожиданиям туристки, несмотря на высокое мастерство турок в приготовлении мясных изделий.

  • Вторым продуктом стала замороженная пицца с колбасой, отличающаяся толстым тестом и начинкой из местной колбасы, что придало ей необычный вкус.

  • Третий продукт, вызывающий недоумение у россиян, — это консервированные соленые зеленые фрукты, такие как сливы и миндаль, которые в Турции часто употребляют на фермерских рынках в сыром виде или в консервированной форме.

  • Четвертый — шалгам, напиток из фиолетовой моркови, приправленный солью и специями, имеющий вкус, схожий с рассолом, который в Турции используют для облегчения похмелья, но может не понравиться неподготовленным путешественникам.

  • Последний в списке — готовый картофельный гарнир с морковью и горошком, продаваемый в турецких супермаркетах, который становится похожим на "Русский салат", если его полить майонезом, однако он не соответствует вкусовым ожиданиям россиян.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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