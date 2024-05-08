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В Ростовской области мигрант обманом выселил из дома жену и 14-летнюю дочь пропавшего без вести военнослужащего СВО

Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

1:33
Общество

Мигрант из Средней Азии Джамал путём обмана выселил из дома жену и 14-летнюю дочь Марию пропавшего бойца специальной военной операции России на Украине. В ролике, которое оказалось в распоряжении Pravda.Ru, девочка обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину.

Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО
Фото: Pravda.Ru

Матери и её дочери принадлежит половина частного дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области. В прошлом году, как сообщается, мигрант где-то якобы достал доверенность от имени её отца и оформил на себя вторую половину дома, разделил участок и продал его своим родственникам.

Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

Мужчина теперь не пускает их в дворе, угрожая написать в полицию заявление о проникновении на чужую территорию. Пострадавшим пришлос съехать из дома.

Девочка также рассказала, что Джамал снимает деньги с карты её отца для покупки наркотиков.

По данным регионального управления СКР, следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав. Дело заведено по статье о мошенничестве.

"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям лица, подозреваемого в совершении мошеннических действий при приобретении права на чужое имущество, будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в сообщении СКР, которое опубликовано на официальной странице комитета во "ВКонтакте.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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