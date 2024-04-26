Названы четыре принципа долголетия

Умение находить радость в ежедневных занятиях, физическое благополучие и регулярные медицинские осмотры до появления заболеваний способствуют продлению жизни. Об этом заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы, руководитель программы "Московское долголетие" Владимир Филиппов сообщил "Известиям".
В качестве примера для россиян эксперт привел японцев — народ, известный своими долгожителями. Во-первых, им помогает способность находить удовлетворение в повседневных делах, что известно как "икигай".
"Большинство японских пенсионеров имеют определенный распорядок на каждый день: закончить вязание пледа, покормить внуков, сходить на рынок, убрать дом, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на будущее месяцы и годы. Это важный психологический фактор, влияющий на продолжительность жизни", — отметил Филиппов.
Во-вторых, ключевым является физическое здоровье, а в-третьих — проведение профилактических обследований. Они позволяют выявить болезнь до появления первых симптомов или на ранней стадии.
В-четвертых, активное умственное участие (решение кроссвордов, чтение, интеллектуальные занятия) и общение с различными людьми помогают не только продлить жизнь, но и сохранить активность даже в старости.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.