Масштабная распродажа акций Tesla: почему бывший вице-президент сбросил активы на миллионы?

Дрю Баглино, бывший высокопоставленный исполнительный директор и ветеран Tesla, который начал свою карьеру в компании в качестве инженера в 2006 году, продал акции производителя электромобилей на сумму около 181,5 миллиона долларов.
Эта информация была обнародована в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Продажа произошла после его ухода с поста старшего вице-президента по трансмиссии и энергетическому инжинирингу на прошлой неделе.
Уход Баглино совпал с планами компании уволить более 10% своего мирового персонала в рамках подготовки к "следующей фазе роста", что включает сокращение затрат и повышение производительности.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.