Масштабная распродажа акций Tesla: почему бывший вице-президент сбросил активы на миллионы?

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Бывший топ-менеджер Tesla продал акции на сумму более 180 миллионов долларов

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Авто

Дрю Баглино, бывший высокопоставленный исполнительный директор и ветеран Tesla, который начал свою карьеру в компании в качестве инженера в 2006 году, продал акции производителя электромобилей на сумму около 181,5 миллиона долларов.

Бывший топ-менеджер Tesla продал акции на сумму более 180 миллионов долларов
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта информация была обнародована в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Продажа произошла после его ухода с поста старшего вице-президента по трансмиссии и энергетическому инжинирингу на прошлой неделе.

Уход Баглино совпал с планами компании уволить более 10% своего мирового персонала в рамках подготовки к "следующей фазе роста", что включает сокращение затрат и повышение производительности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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