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Советы дерматолога о том, как изменить привычки, чтобы замедлить процесс старения кожи

Секреты молодости: привычки, которые замедляют старение по советам дерматолога

1:31
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Большинство женщин обращаются к борьбе с признаками старения, когда они становятся явными. Врач-дерматолог Кристина Викторова предоставила рекомендации о том, какие привычки могут значительно замедлить процесс старения, предотвращая необходимость частых походов к косметологу.

Секреты молодости: привычки, которые замедляют старение по советам дерматолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Использование косметики с SPF: защита от ультрафиолета необходима не только летом, так как солнечное излучение может быть вредным даже зимой. Кристина рекомендует выбирать косметические средства с SPF, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, которые могут добавить несколько лет внешнему виду.

Пополнение витаминных запасов: редкие проверки уровня важных витаминов могут негативно сказаться на коже. Кристина отмечает важность витамина D для здоровья кожи и рекомендует проверять уровни витаминов и других необходимых веществ хотя бы раз в год.

Улучшение рациона: простые углеводы могут ускорить процесс старения. Кристина рекомендует внедрить щелочную диету с акцентом на овощи и употребление овощных и фруктовых салатов в первой половине дня для достижения потрясающих изменений в организме.

Контроль над потреблением алкоголя: привычка к алкоголю может негативно сказаться на внешности, вызывая отеки и обезвоженность кожи. Кристина советует научиться отказываться от алкоголя, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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