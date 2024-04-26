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Советы для комфортного перелета: как выбрать идеальное место на борту самолета

Турагент рассказал, как выбрать самое лучшее место в самолете

1:24
Туризм

Многие люди предпочитают воздушные путешествия из-за комфорта и экономии времени. Иногда просто нет желания тратить несколько дней на поездку на поезде или автомобиле. Чтобы сделать ваш перелет еще более приятным, важно правильно выбрать место на борту самолета. Владислава Быкова, турагент, поделилась некоторыми советами.

Турагент рассказал, как выбрать самое лучшее место в самолете
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Избегайте средних мест
    Обычно они считаются наименее удобными из-за постоянных нарушений вашего пространства со стороны соседей. Вместо этого предпочтительно выбирать места у окон или у прохода.

  • Пытайтесь выбирать ряды, где нет других пассажиров
    При регистрации на рейс можно спросить о наличии свободных мест. Эти ряды обычно более тихие и спокойные, что позволяет вам отдохнуть или заняться своими делами без посторонних помех.

  • Избегайте последнего ряда
    Это место обычно считается наименее комфортным из-за ограниченной возможности наклонения спинки и постоянного потока людей, направляющихся к туалету.

  • Не выбирайте места в узкой части салона
    Хотя кажется, что ряды с меньшим количеством мест могут быть предпочтительными из-за меньшего количества соседей, на самом деле там может быть меньше места для ног. Это особенно неприятно для тех, у кого есть проблемы с кровообращением или отечностью.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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